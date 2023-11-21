Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Что значит «у них ничего не получится» ? Такое впечатление, что два президента в игрушки играют - получится, не получ...«Ничего не получи...
  • лина любимцева
    ТАК все Флотилии должны подчиняться ВМФ России. А что было? Каждый  Флот был сам по себе, что ли?Все флоты и Каспи...
  • Аким Воземчук
    Ничего странного в поведении Чехии нет.Вся правящая элита этого государства , вечно гонимые хазары,отсюда и змеиная н...«Странная» демокр...

Вместе уже десять лет: почему Кай Метов не женится на молодой модели

Вместе уже десять лет: почему Кай Метов не женится на молодой модели

59-летний Кай Метов устал от вопросов о женитьбе. Почему музыкант не хочет узаконивать отношения с 30-летней возлюбленной? Устраивает ли такое положение дел модель Анастасию Рожкову? И почему многие уверены, что избранница заслуженного артиста преследует корыстные цели? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх