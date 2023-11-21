Вместе уже десять лет: почему Кай Метов не женится на молодой модели

59-летний Кай Метов устал от вопросов о женитьбе. Почему музыкант не хочет узаконивать отношения с 30-летней возлюбленной? Устраивает ли такое положение дел модель Анастасию Рожкову? И почему многие уверены, что избранница заслуженного артиста преследует корыстные цели? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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