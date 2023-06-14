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Россиян предупредили, что мошенники рассылают «удостоверения сотрудников банка»

Россиян предупредили, что мошенники рассылают «удостоверения сотрудников банка»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил о том, что аферисты придумали очередную мошенническую схему — теперь они рассылают гражданам фальшивые документы, например, «удостоверения» работников банка.

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