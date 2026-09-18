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Кризис в Сеуте продолжается: тысячи мигрантов устроили массовые беспорядки

Кризис в Сеуте продолжается: тысячи мигрантов устроили массовые беспорядки

В испанском городе Сеута продолжается кризис, вызванный проникновением в испанский эксклав десятков тысяч нелегальных мигрантов из соседнего Марокко.

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