Фицо напомнил, когда и с чего началась война на Украине: словацкий премьер выпустил обращение ко второй годовщине СВО (ВИДЕО)

Вик Норд

Украинский разгул неонацистов начался с потворства,и помощи Западных спецслужб(разве кто то забыл печеньки Нуланд??),хотя по сути своей,это ещё с Ющенко готовилось,если не с Кучмы.Так что негоже замалчивать роль Европы и Америки,как и забывать признания Меркель(и прочих уродов) по минским "соглашениям",а хохлы...,хохлы просто по своему естеству пытались ВСЕХ обхитрить,да неожиданно оказались сами стрижены,да ещё вместе со шкурой... .Кстати скальп Украины всё таки Путин на тотемный столб повесит.