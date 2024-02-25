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Русская весна

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Фицо напомнил, когда и с чего началась война на Украине: словацкий премьер выпустил обращение ко второй годовщине СВО (ВИДЕО)

Фицо напомнил, когда и с чего началась война на Украине: словацкий премьер выпустил обращение ко второй годовщине СВО (ВИДЕО)

Глава Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский конфликт начался в 2014 году с «разгула украинских неонацистов».

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Комментарии
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Вик Норд
Украинский разгул неонацистов начался с потворства,и помощи Западных спецслужб(разве кто то забыл печеньки Нуланд??),хотя по сути своей,это ещё с Ющенко готовилось,если не с Кучмы.Так что негоже замалчивать роль Европы и Америки,как и забывать признания Меркель(и прочих уродов) по минским &quot;соглашениям&quot;,а хохлы...,хохлы просто по своему естеству пытались ВСЕХ обхитрить,да неожиданно оказались сами стрижены,да ещё вместе со шкурой... .Кстати скальп Украины всё таки Путин на тотемный столб повесит.
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