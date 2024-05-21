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Петербургский дневник

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Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения петербуржца, который заступился за девушку

Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения петербуржца, который заступился за девушку

На мужчину набросились сразу трое Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нападения группы лиц на жителя Петербурга, сообщает пресс-служба СК РФ.

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