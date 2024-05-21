Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения петербуржца, который заступился за девушку

На мужчину набросились сразу трое Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нападения группы лиц на жителя Петербурга, сообщает пресс-служба СК РФ.
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