Жители Вырицы и прокуратура пытаются спасти Мельничный лес

В Ленинградском областном суде 20 марта будет рассмотрена апелляционная жалоба по делу №2а-3689/2024 - спор идет между жителями Вырицы и администрацией МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района ЛО.
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