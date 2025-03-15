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Жители Вырицы и прокуратура пытаются спасти Мельничный лес

Жители Вырицы и прокуратура пытаются спасти Мельничный лес

В Ленинградском областном суде 20 марта будет рассмотрена апелляционная жалоба по делу №2а-3689/2024 - спор идет между жителями Вырицы и администрацией МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района ЛО.

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