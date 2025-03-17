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Трамп заявил о планах провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта

Трамп заявил о планах провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта

По словам Трампа, за выходные была проделана большая работа. Президент США отметил, что есть «очень хорошие шансы» на завершение конфликтаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным завтра, 18 марта.

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