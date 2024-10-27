Поплавская: Леди Гага своровала песню у советской Красной Шапочки

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратила внимание на новую композицию Леди Гаги под названием “Disease” и заметила, что она похожа на хит из советского детского фильма “Про Красную Шапочку” 1977 года, где она исполнила главную роль.
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