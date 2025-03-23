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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Кудрявцев и Екатерина Булычева стали победителями 45-го лыжного марафона «Шижма»

Евгений Кудрявцев и Екатерина Булычева стали победителями 45-го лыжного марафона «Шижма»

22 и 23 марта в Кировской области прошел 45-й лыжный марафон «Шижма». Старт входит в серию крупнейших российских марафонов RussiaLoppet.

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