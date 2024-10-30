В период с 28 октября по 3 ноября во Владимирской области разместят 19 комплексов видеофиксации.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщает, что в период с 28 октября по 3 ноября передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог: - а/д М-7 «Волга» 96 км - а/д М-7 «Волга» 103 км - а/д М-7 «Волга» 114 км - а/д М-7 «Волга» 192 км - а/д М-7 «Волга» 211 км - а/д М-7 «Волга» 245 км - а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км - а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км - а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км - а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км - а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км - а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км - а/д Р-132 «Золотое кольцо» 308 км - а/д М-8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км - а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский - 8 км - а/д Юрьев-Польский - Кольчугино 5 км - а/д Колокша - Кольчугино - Александров - В.