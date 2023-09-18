СК: Убийство на озере Долгое было неудавшимся двойным самоубийством

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что во время обыска в квартире на улице Уточкина в Приморском районе была найдена две предсмертные записки и задержан 39-летний сын пенсионерки, которая была найдена мертвой недалеко от озера Долгое.
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