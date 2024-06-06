Состоялось первое заседание обновленного общественного Совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае

Его состав увеличился в три раза. Это представители основных отраслей экономики, науки и общества. «Добавились ещё 20 человек, которые представляют все отрасли, самые необходимые сегодня производства — это промышленность.
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