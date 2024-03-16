Мирный план Вити и Дони для России. Под омофором Римского Родителя №2

Кучно пошло. Пока наполеонистый негодник Маню мечется по Европам, пытаясь сколотить новую Великую Армию двунадесяти языков для стирки обгаженных портков в речке Березине – более взрослые дяди взялись за «мирные планы» самого разного содержания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии