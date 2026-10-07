Орловская область компенсирует догазификацию участникам СВО и семьям

В Орловской области ввели новую меру соцподдержки: участникам специальной военной операции и членам их семей компенсируют расходы на социальную догазификацию, сообщает Департамент социальной защиты региона.
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