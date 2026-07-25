«Зенит» и Луис Энрике: новая информация по возможному трансферу в «Рому»

«Рома» отказалась от варианта с покупкой Луиса Энрике. Как сообщает журналист Пабло Оливейра в Х, бразильский вингер «Зенита» был предложен римскому клубу, однако руководство итальянцев отклонило кандидатуру игрока, сообщаетchampionat.