«Зенит» и Луис Энрике: новая информация по возможному трансферу в «Рому»

«Рома» отказалась от варианта с покупкой Луиса Энрике. Как сообщает журналист Пабло Оливейра в Х, бразильский вингер «Зенита» был предложен римскому клубу, однако руководство итальянцев отклонило кандидатуру игрока, сообщаетchampionat.
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