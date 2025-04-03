Ротенберг о замене вратаря на 6-го полевого при 2:3 за 7,5 минут до конца и пропущенной шайбе: «СКА же сравнял. Решение было правильным»

СКА проиграл «Динамо» (4:5 2ОТ, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. В середине третьего периода петербуржцы уступали 2:3 и получили 5-минутное большинство за удар Джордана Уила в пах Евгению Кузнецова.
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