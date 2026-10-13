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Аргументы и Факты

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Олейник: в Киеве 90% людей согласны с Трампом и хотят снести Зеленского

Олейник: в Киеве 90% людей согласны с Трампом и хотят снести Зеленского

В Киеве услышали слова президента США Дональда Трампа о необходимости отставки Владимира Зеленского, большинство жителей украинской столицы поддерживает его предложение.

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