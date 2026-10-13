В Киеве услышали слова президента США Дональда Трампа о необходимости отставки Владимира Зеленского, большинство жителей украинской столицы поддерживает его предложение.
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В Киеве 90% людей согласны с Трампом, но хотят что бы это сделал Трамп. Они же снова проголосуют за такого же типа Клоун и всё будет как и было!