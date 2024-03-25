Acta: после 30 лет риск летального исхода диабета у мужчин растет на 8,3% в год

Ученые из Немецкого диабетического центра (DDZ) и института Роберта Коха обнаружили, что после 30 лет риск летального исхода сахарного диабета возрастает на 8,3% у мужчин и на 10,2% у женщин каждый последующий год.
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