Настолка по Cyberpunk 2077, обзоры Space Marine 2, Microsoft о Xbox-версии Black Myth: Wukong… Подоспели п...

Настолка по Cyberpunk 2077, обзоры Space Marine 2, Microsoft о Xbox-версии Black Myth: Wukong…Подоспели первые отзывы на Warhammer 40,000: Space Marine II, Microsoft прокомментировала задержку Xbox-версии Black Myth: Wukong, Sony ощущает нехватку собственных оригинальных IP, государственный музей Японии выразил респект PlayStation 2, компания Go On Board совместно с CD Projekt RED анонсировала сбор средств на создание настольной тактической игры Cyberpunk 2077 — The Board Game, издательство Dear Villagers и разработчики из Draw Distance определились с датой выхода Vampire: The Masquerade: Reckoning of New York, Warner Bros.