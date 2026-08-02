Минобороны России назвало новые имена героев спецоперации

Лейтенант Александр Гломозденко помог сорвать попытку ротации боевиков. Несмотря на массированные атаки противника, расчёты беспилотников под командованием Гломозденко обнаружили две единицы техники ВСУ с личным составом и передали координаты артиллеристам.
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