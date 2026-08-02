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Минобороны России назвало новые имена героев спецоперации

Минобороны России назвало новые имена героев спецоперации

Лейтенант Александр Гломозденко помог сорвать попытку ротации боевиков. Несмотря на массированные атаки противника, расчёты беспилотников под командованием Гломозденко обнаружили две единицы техники ВСУ с личным составом и передали координаты артиллеристам.

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