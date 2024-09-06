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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маттиа Бинотто о возможности приглашения Феттеля: «Я работаю в «Заубере» всего пару недель – нужно во всем разобраться»

Бинотто высказался о вероятности приглашения Себастьяна Феттеля. Новый исполнительный директор «Заубер» – «Ауди» Маттиа Бинотто не стал исключать возможности возвращения четырехкратного чемпиона в «Формулу-1».

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