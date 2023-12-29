«Ведомости»: «Балтика» попросила Россию защитить ее товарные знаки за рубежом

Пивоваренная компания «Балтика» попросила Россию защитить ее товарные знаки за рубежом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обращение 1-го вице-президента «Балтики» Александра Дедегкаева к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой помочь защитить бренды компании за границей.