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В «Москва-Сити» задержаны работники криптообменников за помощь кол-центрам Киева

В «Москва-Сити» задержаны работники криптообменников за помощь кол-центрам Киева

В бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые украинские мошеннические кол-центры выводили за рубеж похищенные у россиян средства, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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