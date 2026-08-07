В «Москва-Сити» задержаны работники криптообменников за помощь кол-центрам Киева

В бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые украинские мошеннические кол-центры выводили за рубеж похищенные у россиян средства, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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