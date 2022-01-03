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Инфекционист предупредил о новой волне коронавируса из-за "омикрона"

Инфекционист предупредил о новой волне коронавируса из-за "омикрона"

Global Look Press Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в России вполне вероятно в январе из-за штамма "омикрон", однако тяжелых случаев, скорее всего, будет меньше, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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