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Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта

Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта

© РИА Новости . Стрингер Все комментаторы, высказавшиеся по поводу американских предвыборных дебатов, оказались едины во мнении – заключительный счёт на табло (двукратный перевес поддержки Трампа) мог бы быть для Байдена и хуже.

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