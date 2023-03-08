«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф ЛЧ, ни разу не забив

«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, ни разу не забив. Команда тренера Кристофа Гальтье проиграла «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
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