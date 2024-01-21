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В Иране испытали систему ПВО «Девятое дея»

В Иране испытали систему ПВО «Девятое дея»

IRNA: в Иране успешно испытали систему ПВО малой дальности «Девятое дея» Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение Вооруженных сил Ирана) успешно испытали систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности «Девятое дея» в ходе учений «Защитники неба Родины-2024».

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