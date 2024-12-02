“Не называйте это God of War, черт возьми”: Дэвид Яффе так и не смирился с тем, что Кратоса превратили в отцаПоследние две игры серии, God of War и God of War Ragnarok, считаются более популярными, поскольку в них больше внимания уделяется повествованию.
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