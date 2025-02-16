МИД России о сдаче Курщины: "Неонацистов ждёт земля - метр на два"

Российские войска добились значительных успехов на Курском направлении. В ходе ожесточённых боев подразделения группировки "Север", включая десантников и морпехов, выбили противника из нескольких опорных пунктов в Свердликово и его окрестностях, а также продвинулись к Судже с юга.
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