Умные дома: угрозы и безопасность в эпоху высоких технологий Ольга ВайленкоНедавние события в Ливане и Сирии, где в результате серии взрывов бытовых гаджетов погибли десятки людей и пострадали более 4000, стали поводом для обеспокоенности по поводу безопасности технологий, которые становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
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