Умные дома: угрозы и безопасность в эпоху высоких технологий Ольга ВайленкоНедавние события в Ливане и Сирии, где в результате серии взрывов бытовых гаджетов погибли десятки людей и пострадали более 4000, стали поводом для обеспокоенности по поводу безопасности технологий, которые становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.