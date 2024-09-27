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Лента новостей Крыма

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Денис Кратюк назначен министром сельского хозяйства Республики Крым

Денис Кратюк назначен министром сельского хозяйства Республики Крым

Пятница, 27 сентября. «Крым 24».Министерство сельского хозяйства Крыма возглавит Денис Кратюк. Соответствующий указ подписал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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