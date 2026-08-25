«Уралдронзавод» разработал БПЛА большой дальности и поражающей силы

Изделие представлено в Тюмени в рамках первого форума «Патриоты России»ТАССФОТО читайте на monocle.ruИзделие представлено в Тюмени в рамках первого форума «Патриоты России»Беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Упырь-К», дальность применения которого составляет до 80 км, а масса переносимой боевой части позволяет уничтожить целое здание, разработан «Уралдронзаводом».