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«Уралдронзавод» разработал БПЛА большой дальности и поражающей силы

«Уралдронзавод» разработал БПЛА большой дальности и поражающей силы

Изделие представлено в Тюмени в рамках первого форума «Патриоты России»ТАССФОТО читайте на monocle.ruИзделие представлено в Тюмени в рамках первого форума «Патриоты России»Беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Упырь-К», дальность применения которого составляет до 80 км, а масса переносимой боевой части позволяет уничтожить целое здание, разработан «Уралдронзаводом».

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