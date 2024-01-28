В США ведущая Хэнсон умерла после свадьбы в ходе оказания ей медицинской помощи

В Соединенных Штатах Америки бывшая танцовщица, репортёр и телеведущая Аманда Хэнсон скончалась вскоре после своей свадьбы в результате «осложнений, возникших в ходе оказания ей неотложной медицинской помощи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии