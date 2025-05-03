Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Анапе обломки БПЛА повредили частные дома

В Анапе обломки БПЛА повредили частные дома

«В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. В селе Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — говорится в сообщении оперштаба Кубани.

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