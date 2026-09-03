Киев, Буча, Ирпень, Борисполь, Бровары: «Ну що, перемогли? Мы им — одну ракету, они нам — двести»

Зеленский срочно затребовал от Евросоюза миллиарды евро на ПВО. Деньги шукают, но где взять PAC-2 для Patriot? Радомир Маркуш Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press Согласно сводке нашего Минобороны (по состоянию на утро 2 сентября), ВС РФ нанесли серию точечных групповых ударов возмездия по тыловой и энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей нужды ВСУ.
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