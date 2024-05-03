Французская комиссия, созданная по инициативе Макрона, предлагает запретить использование смартфонов детьми до 13 лет

Французская экспертная комиссия, созданная по инициативе президента Эммануэля Макрона, выступила с предложением запретить использование смартфонов детьми до 13 лет и ограничить их доступ к соцсетям до 18 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии