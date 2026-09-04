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Zero Hedge

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Finnish President Just Made Some Surprisingly Frank Comments About Russia

Finnish President Just Made Some Surprisingly Frank Comments About Russia

Finnish President Just Made Some Surprisingly Frank Comments About Russia Authored by Andrew Korybko, He argued that it’s not plotting to test NATO’s resolve, its resilience to immense hardships “should never be underestimated”, suggested that the conflict will end without Ukraine recovering its lost territories, praised the CIA chief for visiting Russia, and called for “someone in Europe” to follow suit.

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