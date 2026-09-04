Finnish President Just Made Some Surprisingly Frank Comments About Russia Authored by Andrew Korybko, He argued that it’s not plotting to test NATO’s resolve, its resilience to immense hardships “should never be underestimated”, suggested that the conflict will end without Ukraine recovering its lost territories, praised the CIA chief for visiting Russia, and called for “someone in Europe” to follow suit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым