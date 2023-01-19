Вечерний Новосибирск

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14 новых школ по поручению президента построят в Новосибирской области в 2023 году

14 новых школ по поручению президента построят в Новосибирской области в 2023 году

Задачи по увеличению объемов строительства объектов образования во время рабочей встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым поставил президент РФ Владимир Путин, рассказал журналистам заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

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