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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ураган с ливнем накрыл Барнаул. Фото и видео последствий

Ураган с ливнем накрыл Барнаул. Фото и видео последствий

Ветер был такой силы, что повалил кран, а ливневки не справились с дождем Последствия урагана в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22", Telegram-канал Сергея Булаева Ураган с ливнем прошелся по Барнаулу.

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