Ураган с ливнем накрыл Барнаул. Фото и видео последствий

Ветер был такой силы, что повалил кран, а ливневки не справились с дождем Последствия урагана в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22", Telegram-канал Сергея Булаева Ураган с ливнем прошелся по Барнаулу.