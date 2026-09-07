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Xiaomi запустила продажи кроссоверов Skynomad N90 Max и N70: известны цены

Флагманский Xiaomi Skynomad N90 Max представлен в двух модификациях. Базовая версия кроссовера оценена в минимальные 269 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 3,47 млн рублей.

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