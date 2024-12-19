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Число пострадавших при крушении поезда Мурманск — Петербург превысило 30 человек

Число пострадавших при крушении поезда Мурманск — Петербург превысило 30 человек

В результате столкновения поездов в Мурманской области число пострадавших превысило 30 человек. По предварительной информации, 18 декабря в аварии поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург пострадал 31 человек, среди которых пятеро детей.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
В советское время подобное столкновение было невозможно. Что обеспечивалось всем комплексом технических мер по организации безопасности движения поездов. Наезд на уже занятый участок пути был исключён.
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