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RT Russia

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Боец Пеле рассказал RT, как получил контузию, но продолжил помогать своим

Боец Пеле рассказал RT, как получил контузию, но продолжил помогать своим

Боец ВС России с позывным Пеле рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, что в первом же бою получил контузию, когда четыре дрона ВСУ ударили по подвале, где он был с бойцами.

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