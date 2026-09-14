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proavto21

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Toyota Land Cruiser 71: почему короткий трёхдверный внедорожник со старым V6 и механикой всё ещё существует

Toyota Land Cruiser 71: почему короткий трёхдверный внедорожник со старым V6 и механикой всё ещё существует

Рынок новых автомобилей в 2026 году окончательно приучил нас к мысли, что трёхдверные внедорожники остались где-то в прошлом.

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