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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР семнадцать раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР семнадцать раз

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК предоставило в ночь на пятницу, 7 апреля, информацию о том, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР семнадцать раз.

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