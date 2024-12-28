Риттер предложил США договориться с РФ о прекращении ядерного доминирования

Дмитрий Боев

Невозможно убедить помешаных на монопольных супердоходах предпринимателей от политики перестать идти по дороге превращения нашей цивилизации в ещё одну &quot;бывшую когда-то на Земле&quot;, а человечества - в очередной Каменный век или ещё хуже того, в палеозой. Никто и никогда не вспомнит как звучала Лунная Соната, что такое Европа, как улыбалась Мона Лиза, что такое Тадж Махал или автомобиль и кто такие Архимед, Будда или Колумб. От нас всех не останется не только памяти, но и понимания вещей. Пора перестать играть: у этой игры не будет выигравших. Будут только проигравшие.