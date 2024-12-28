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Риттер предложил США договориться с РФ о прекращении ядерного доминирования

Риттер предложил США договориться с РФ о прекращении ядерного доминирования

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предложил Соединенным Штатам договориться с Россией о прекращении ядерного доминирования.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Невозможно убедить помешаных на монопольных супердоходах предпринимателей от политики перестать идти по дороге превращения нашей цивилизации в ещё одну &amp;quot;бывшую когда-то на Земле&amp;quot;, а человечества - в очередной Каменный век или ещё хуже того, в палеозой. Никто и никогда не вспомнит как звучала Лунная Соната, что такое Европа, как улыбалась Мона Лиза, что такое Тадж Махал или автомобиль и кто такие Архимед, Будда или Колумб. От нас всех не останется не только памяти, но и понимания вещей. Пора перестать играть: у этой игры не будет выигравших. Будут только проигравшие.
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