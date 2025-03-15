Военных нацбата ВСУ обвинили в минировании русскоязычных сослуживцев

Пророссийское подполье обвинило военных националистического батальона «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минировании своих русскоязычных сослуживцев.
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