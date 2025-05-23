Роберта Метсола получила премию Тимишоары за европейские ценности

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола получила во время церемонии, организованной в кинотеатре «Тимиш», Премию Тимишоары за европейские ценности — высшую награду мэрии Тимишоара, которая присуждается деятелям, поддерживающим европейские ценности.
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