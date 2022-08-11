В нескольких домах Уссурийска 12 августа не будет холодной воды

Сегодня, 12 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет на улице Октябрьская дом 5; в домах 15, 25а — административное здание , 27 на улице Дзержинского; на улице Ленинградская в дом 22; в домах Плеханова 3, 4 — административное здание, 6 на улице Плеханова.