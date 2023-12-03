The Guardian назвала Шольца новым лучшим другом Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц, занимающий ведущую роль в коалиции по поддержке Украины, стал лучшим другом украинского президента Владимира Зеленского на Западе, считает автор опубликованной 2 декабря в The Guardian статьи Саймон Тисдалл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии