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The Guardian назвала Шольца новым лучшим другом Зеленского

The Guardian назвала Шольца новым лучшим другом Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц, занимающий ведущую роль в коалиции по поддержке Украины, стал лучшим другом украинского президента Владимира Зеленского на Западе, считает автор опубликованной 2 декабря в The Guardian статьи Саймон Тисдалл.

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