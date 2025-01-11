Бастрыкин затребовал доклад о нападении подростка на школу в Курске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нападении в Курске 16-летнего подростка на школу, против которого возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (ч.
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